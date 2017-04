Kris Peeters (CD&V) verwerpt beperking werkloosheidsuitkeringen in de tijd

Van Quickenborne reageerde misnoegd op het antwoord van de minister. Van Quickenborne had die oproep gelanceerd in een reactie op een verhaal van een vrouw die jarenlang aan de slag was geweest, geruime tijd als zelfstandige, en die een lager pensioen zou krijgen dan haar vriendin, die lange tijd werkloos was geweest. "Werken moet lonen", herhaalde de Vlaamse liberaal donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Delen De werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd staat niet in het regeerakkoord. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V)

"De werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd staat niet in het regeerakkoord. Met deze regering wordt die beperking niet uitgevoerd, tenzij alle partners het daar mee eens zijn", sloot minister Peeters echter de deur voor dat voorstel. Hij stelde voor het regeerakkoord uit te voeren en er op die manier voor te zorgen dat dit "schrijnende voorbeeld" een oplossing krijgt. "Niemand is graag werkloos", voegde Peeters er nog aan toe.

Van Quickenborne was niet tevreden met het antwoord van de minister. Hij noemde zijn positie een "minderheidsstandpunt" en citeerde een tweet die CD&V'er Hendrik Bogaert woensdag de wereld instuurde. "Zo gaat de samenleving er aan. Rechten en plichten uit evenwicht", tweette Bogaert. Intussen voegde hij er aan toe dat er andere manieren zijn om dergelijke situaties op te lossen.

Van Quickenborne verweet minister Peeters ondertussen geen oplossingen aan te reiken. "Dit zijn onrechtvaardige situaties en ik reken erop dat de regering er iets aan doet", besloot de Open Vld'er.

Ook minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) werd over het voorbeeld aan de tand gevoeld, ook door N-VA'er Jan Spooren. De minister bevestigde dat hij verder de link wil versterken tussen het effectief gepresteerde werk en het pensioenbedrag. Twee hervormingen staan daarvoor op til: voor wie na 45 jaar loopbaan aan de slag blijft, zullen alle effectieve werkjaren meetellen in de pensioenberekening, terwijl er een herziening komt van de berekening van de tweede werkloosheidsperiode en de conventionele brugpensioenen.