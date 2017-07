Kris Peeters: 'Arco heeft een hoog BHV-gehalte'

Drie jaar na de start van het kabinet Michel-I is er nu toch een akkoord gevonden over de afwikkeling van Arco, in wezen een puur CD&V-probleem. Coöperanten zullen een goede 40 procent van het ingelegde kapitaal terugzien. Beweging.net, vroeger ACW, moet daarvoor met 200 miljoen over de brug komen. De overige 400 miljoen wil de regering ophalen bij een gedeeltelijke privatisering van Belfius, de bank die tijdens de financiële crisis met belastinggeld gered en voor honderd procent genationaliseerd werd.

