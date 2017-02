Kosovaarse tiener krijgt dan toch verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden, melden haar advocaat en voogd.

Het Kosovaarse meisje Djellza woonde bijna haar hele leven in België en verbleef sinds begin augustus 2016 samen met haar vader in een terugkeerhuis in Zulte. Op de dag dat ze gedwongen op het vliegtuig zou worden gezet naar Kosovo, raakte bekend dat ze samen met haar vader was ondergedoken.

De ouders, uitgeprocedeerde asielzoekers, beslisten om in september vrijwillig naar Kosovo terug te keren. Djellza, die zelf nooit in Kosovo woonde, ging niet mee. Ze meldde zich aan als niet-begeleide minderjarige vreemdeling bij de Dienst Voogdij, en kreeg een voogd toegewezen.

Volgens de advocaat is de kans groot dat de dienst Vreemdelingenzaken haar verblijfsvergunning de komende jaren verlengt. Dat kan uiteindelijk leiden tot een definitieve verblijfsvergunning 'op voorwaarde dat ze haar studies verderzet en niet ten laste valt van het OCMW'.

De advocaat benadrukt dat Djellza op dit ogenblik zelf geen verdere verklaringen wil afleggen in de pers.