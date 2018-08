Kortrijks gemeenteraadslid verwijderd van VB-lijst na uitschelden en bedreigen allochtonen

De beelden dateren, zo meldt de West-Vlaamse lokale zender Focus WTV, van de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 juli en zijn gemaakt voor een nachtwinkel in de Kortrijkse deelgemeente Marke. Vanneste beschuldigt enkele mensen van allochtone origine van nachtlawaai, terwijl een van de buurtbewoners alles filmt.

In het filmpje is te horen hoe de politicus hen uitscheldt - 'stuk makak uit een of ander kutland', 'kutnachtwinkel', 'we zijn niet in f*cking Pakistan' - en ook meermaals bedreigt, onder andere 'Ik heb contact met de Albanezen' en 'ik sla op uw muil'.

Kandidaat-af

Vanneste kwam eerder al verscheidene keren in opspraak. Hij werd in 2015 uit de N-VA gezet en zetelt sindsdien als onafhankelijk gemeenteraadslid in Kortrijk.

Hij zou bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de derde plaats op de lijst van Vlaams Belang krijgen, maar trekt zich nu terug na een gesprek met lokaal voorzitter Wouter Vermeersch.

Reacties

Nationaal partijvoorzitter Tom Van Grieken zegt in een reactie aan de VRT-nieuwsredactie dat het taalgebruik van het gemeenteraadslid niet te verzoenen is met de waarden van zijn partij en bevestigt dat de man zich terugtrekt als kandidaat.

Ook Kortrijks N-VA-voorzitter Axel Ronse reageerde via Twitter: 'Diep geschokt door de bijzonder wansmakelijke, gore racistische uitlatingen van Steve Vanneste, nr 3 op lijst van VB in Kortrijk. Gruwelijk. Zo iemand kan niet in de gemeenteraad zetelen.'