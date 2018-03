Kortrijk wordt tiende Belgische stad voor Deliveroo

Deliveroo gaat nu ook maaltijden aan huis brengen in Kortrijk. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Het is al de tiende stad in België waar Deliveroo actief is, na Brussel, Antwerpen, Gent, Luik, Waterloo, Knokke (in de zomer), Brugge, Leuven en Mechelen.