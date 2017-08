Koen Metsu (N-VA): Aandacht hebben voor privacy bij inschakelen autoverhuurbedrijven

Vorige week werden in Catalonië opnieuw aanslagen gepleegd waarbij terroristen met huurauto's op voetgangers inreden. Minister Jambon wil daarom in samenwerking met de autoverhuursector een systeem invoeren waarbij de gegevens van huurders worden gecontroleerd, zo verklaarde hij woensdagochtend.

Zijn partijgenoot Koen Metsu werkt aan een wetsvoorstel dat precies dat beoogt. Hoe het systeem zal functioneren, ligt nog niet definitief vast, maar er wordt aan gedacht het IT-platform van de autoverhuur en -leasingsector (Fines Management Services, FMS) uit te breiden.

Door dat platform komen verkeersboetes al twee jaar rechtstreeks bij de juiste persoon terecht. 'We zouden de uitgebreide FMS-databank door de Staatsveiligheid kunnen laten linken met bestaande lijsten', legt Metsu uit. 'Dan is het de vraag wie de controle mag doen, maar dat zijn we nog aan het bekijken.' Hoe dan ook moet de privacy van de autohuurders gewaarborgd worden, zegt Metsu.

'Wat we willen, is dat van zodra iemand een wagen huurt en zijn gegevens voorlegt, die gegevens in een databank komen waar de check kan gebeuren. Maar de bescherming van de privacy moet sluitend zijn.' Metsu werkt voor de totstandkoming van het informatiesysteem nauw samen met Renta, de belangenvereniging van de autoverhuurbedrijven.

Bij Renta legt algemeen directeur Frank Van Gool uit dat het FMS-platform nu vrijwillig is, maar verplicht moet worden. 'Maar hoe dan ook is het niet aan ons om lijsten bij te houden, dat kan ook niet omwille van de privacywetgeving. Het is aan de overheid om zelf de screening te organiseren op basis van onze database. Wij kunnen geen politieagent gaan spelen', aldus Van Gool.

Volgende week donderdag plegen hij en Metsu opnieuw overleg. Volgens het N-VA-Kamerlid moet het informatiesysteem ook Europees uitgerold worden. 'Want als de buurlanden niet meedoen, is het systeem niet waterdicht', zegt Metsu. Begin oktober zal hij de zaak alvast aankaarten in de Europol-commissie waar hij sinds kort in zetelt. Metsu wil zich niet op een timing vastpinnen voor de stemming van zijn wetsvoorstel. 'Maar gezien de actualiteit zullen alle partijen dit wel snel willen agenderen', hoopt hij.