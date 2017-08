Koen Kennis (N-VA): 'Er heerst een verfrissende openheid bij de NMBS. Bij De Lijn gaat het allemaal iets trager'

In het boulevardtheater dat de Antwerpse politiek soms is, speelde N-VA'er Koen Kennis tot voor kort een onopvallende rol als koele bestuurder. Naast kleurrijke partijgenoten als Rob Van de Velde, Ludo Van Campenhout en tussen 2012 en 2014 ook Liesbeth Homans, moest Kennis er in de coulissen voor zorgen dat de financiën van de stad weer op orde werden gebracht. Maar begin dit jaar verwierf hij landelijke bekendheid toen hij tot Mandatenkoning van Vlaanderen werd gekroond en alle schijnwerpers of zoeklampen plots op hem werden gericht. Geen enkele politicus combineert meer functies dan Koen Kennis. Netto verdient hij alles bij elkaar meer dan 7000 euro per maand.

