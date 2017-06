Koen Geens wil quota voor voorlopige hechtenissen

Dat houdt in dat er voor elk gerechtelijk arrondissement een maximaal aantal aanhoudingen wordt bepaald. Is dat bereikt, dan is een nieuwe aanhouding pas mogelijk als een eerdere wordt opgeheven, schrijven de kranten van Mediahuis donderdag.

De minister sluit zich daarmee aan bij de voorstellen die een expertgroep enkele maanden geleden deed. Tot nog toe had Geens zich nooit achter de controversiële voorstellen willen scharen. Nu verwijst hij ernaar als een oplossing voor de overbevolking in de gevangenissen. Die blijft nijpend, onder meer door een stijging van het aantal aanhoudingen. Terwijl de minister al jaren benadrukt dat te veel mensen in voorhechtenis zitten.

Belofte

Meteen lijkt Geens zich ook uit te spreken voor een complete hervorming van het strafprocesrecht, waarbij de autonomie van onderzoeksrechters drastisch wordt ingeperkt. De leiding van het strafonderzoek zou dan in handen komen van het openbaar ministerie, dat een onderzoeksrechter kan inschakelen als een aanhouding zich opdringt.

Geens beloofde de vakbonden vorig jaar dat hij het aantal gedetineerden tegen 30 juni 2017 zou laten zakken naar 10.000. Een maand voor die deadline staat de teller op bijna 10.800. De vakbonden geloven niet dat het Geens nog zal lukken om zijn belofte te houden.