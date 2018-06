Koen Geens (CD&V): 'Immigratie naar EU neemt sterk af en is geen acuut probleem meer'

In een interview afgelopen weekend verdedigde N-VA-voorzitter Bart De Wever de migratiestandpunten van zijn partijgenoot en staatssecretaris Theo Francken. De Wever stelde dat de standpunten van zijn partij intussen mainstream zijn geworden binnen de Europes Unie. Volgens hem staat Europa op een zucht van een kentering in zijn aanpak van de migratiekwestie. Het komt er volgens hem dan ook op aan dat de Belgische regering op het Europese toneel 'de juiste standpunten' inneemt. 'We hebben binnen de regering ook nog ons werk te doen'.

Om CD&V-minister Geens te overtuigen, zal N-VA nog een tandje moeten bijsteken. 'Wij zijn redelijk rustig en proberen de feiten te analyseren', stelde de Justitieminister maandagochtend. 'Op dit ogenblik is er geen gigantisch probleem. Er zijn ook geen massa's mensen geïmporteerd uit bepaalde landen zoals gisteren werd laten verstaan. Er is alleen die Aquarius die door een aantal Italiaanse politici populistisch in de media is gezet'. Geens voert cijfers aan die moeten staven dat er 'geen acuut probleem' is.

Hij wijst daarbij naar de 'enorme' daling van het aantal inwijkelingen in zuiders landen als Spanje, Italië en Griekenland. 'In 2015 waren dat er meer dan een miljoen, drie jaar later gaat het om enkele tienduizenden', aldus de CD&V'er. Hij gelooft dat er vandaag vooral een 'politiek probleem' zit in Europa. De ambitie om Frontex, het agentschap dat de buitengrenzen bewaakt, tegen 2027 op orde te stellen, vindt hij wat mager. 'Dat zou best wat sneller kunnen'.

Maar het komt er volgens Geens vooral op aan dat alle West-Europese landen moeten proberen de toestand in Afrika en het Midden-Oosten te verbeteren. 'Anders gaan we met migratie te maken blijven hebben, zoals dat vandaag het geval is'.