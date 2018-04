Koen Geens (CD&V): 'Binnen drie jaar proces over Bende van Nijvel'

Eerder deze week ontstond opnieuw deining in het dossier rond de Bende van Nijvel. De voormalige rijkswachter die op zijn sterfbed had opgebiecht dat hij indertijd betrokken was bij de Bende van Nijvel, zou volgens mediaberichten uiteindelijk dan toch niet de zogenaamde 'Reus' zijn.

Minister Geens wilde zondag niet inhoudelijk ingaan op het bericht, maar benadrukte dat de stilte waarop het federaal parket aandringt, niets te maken heeft met een doofpotoperatie.

Volgens de speurders komt er dus binnen drie jaar een proces over de Bende van Nijvel. "Deze mensen, die ik toch ken en zeer goed ervaar vanuit andere dossiers die ze tot een goed einde hebben gebracht, hebben mij gezegd dat ze binnen dit en drie jaar de zaak naar een proces willen brengen. Daarvoor werken ze dag en nacht", aldus de minister.