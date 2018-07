KMI lanceert hittewaarschuwing: 'Drink geregeld water en eet lichte maaltijden'

Het KMI zendt zondag 'een hittewaarschuwing' uit, omdat een periode met erg hoge temperaturen verwacht wordt, zowel overdag als 's nachts, die verscheidene dagen kan aanhouden. In verschillende regio's geldt vanaf dinsdag code oranje, staat op de website van het weerinstituut vermeld.

Op dinsdag en woensdag stijgt het kwik overdag mogelijk tot 31 graden, donderdag wordt tot 33 graden verwacht en vrijdag zelfs 34 graden. 's Nachts zou het kwik rond de 20 graden blijven hangen.

Vanaf dinsdag 24 juli geldt daarom code oranje in alle Vlaamse provincies, met uitzondering van West-Vlaanderen. Woensdag geldt code oranje in heel het land, behalve aan de kust. Als de voorspellingen kloppen, gaat het om de eerste hittegolf dit jaar.

Klimatologisch wordt gesproken van een hittegolf wanneer minstens vijf opeenvolgende dagen een temperatuur van 25 graden of meer wordt opgemeten, waarvan minstens drie dagen met temperaturen van 30 graden of meer.

Het KMI merkt op dat uit recente hittegolven is gebleken dat hoge temperaturen overdag, in combinatie met weinig afkoeling 's nachts gedurende meerdere dagen, een direct gevolg heeft op de sterftecijfers, zeker bij ouderen.

Bij code oranje wordt daarom aangeraden om geregeld (water) te drinken, licht verteerbaar voedsel te eten en zich lichter te kleden. Overdag breng je best in koelere ruimtes door. Door ramen en deuren te sluiten hou je de warmte buiten. De gezondheidstoestand van kwetsbare personen wordt best geregeld gecontroleerd.