Klopjacht op illegalen: 'Dankzij ons wordt Zeebrugge geen Calais'

In de sacristie borrelt de waterkoker. 'Voor de afwas. Die doen onze gasten zelf', zegt priester Maréchal. Hij holt naar het voorportaal van Sint-Donatus, zijn kerk in het centrum van Zeebrugge, stapelt eetkommetjes op een tafel, legt lepels klaar. Een vrijwilligster opent de eerste grote plastic doos. Een kruidige nevel ontsnapt. 'Wat schaft de pot? Een eenpansgerecht. Noedels met aubergines, wortels, oesterzwammen en tomatensaus', zegt 'mammie', want zo noemen de vluchtelingen haar. 'Faim, mammie', klappertandt een Afrikaanse jongen. 'Hungry, mammie', fluistert een timide Koerd. De vrijwilligster schept het eten op, de priester voegt een snuifje zout toe. Tegen halfzeven zijn de potten leeg, staan de kommetjes gewassen en gedroogd weer op de tafel en druipen de vluchtelingen af, de nacht in. Een noordelijke zeewind kruipt onder hun veel te dunne jacks. 'A blanket, please', horen we. Mammie zoekt en vindt in de kerk een Sole Mio-deken dat aan zijn staat te zien al wat mensen heeft verwarmd.

...