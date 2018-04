Live Klokkenluider binnen het leger getuigt in parlement

13:43

'Essentie is: het document waarover het gaat, is irrelevant'

Peter De Roover (N-VA) wil de stilaan uitdijende discussie tot de kern herleiden. 'De essentie is: hadden we het document gekend waar het over gaat, dan hadden we hier wellicht niet gezeten. Het is immers een irrelevant document. Ik dank de panelleden om daar duidelijkheid over te brengen.'

'Het gaat dus niet over een nota over de levensduurverlenging, maar over metaalmoeheid - een nota die gebruikt wordt om de vloot te beheren. Door de oppositie zijn daarover nogal wat misverstanden verspreid.'

'Ik heb toch wel een ander gevoel, mijnheer De Roover,' lacht Raoul Hedebouw. Hij wijst erop dat ook Open VLD en CD&V hun twijfels hebben bij de irrelevantie van de nota.