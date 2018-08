Klimaatontkenning in Vlaanderen: 'Wil men wachten tot de IJzertoren onderloopt?'

Het succes van (radicaal-)rechts in de VS en Europa heeft ook gevolgen voor de klimaatwetenschap, die steeds vaker onder vuur wordt genomen. Ook in Vlaanderen, waar onder meer opiniesite Doorbraak scoort met klimaatsceptische stukken.