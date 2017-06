Gisteren nog het nieuws dat het Great Barrier Reef in Australië er veel slechter aan toe is dan gedacht en misschien 'beyond repair' is, mede wegens klimaatverandering. En vandaag dan het akelige nieuws dat Trump dan toch niet goed naar de Paus heeft geluisterd. Die heeft hem nog recent zijn ecologische encycliek ingepeperd. De Verenigde Staten trekken zich dus terug uit het klimaatakkoord dat in Parijs gesloten werd door bijna alle landen in de wereld en al door meer dan honderd landen werd geratificeerd.

Dit is verbijsterend nieuws. De deal is na jaren onderhandelen wereldwijd gesloten omdat het effect de hele aarde treft. Helaas blijft Trump een klimaatontkenner: hij sluit oren en ogen voor de realiteit die zelfs Amerikaanse oliebazen en militaire strategen hem aaangeven. Niet alleen de Great Barrier Reef lijkt out of control, ook de Amerikaanse democratie lijkt dat met deze president. Dit nieuws is het toppunt of het dieptepunt van kortzichtige domheid die de wereld steeds meer in zijn ban lijkt te hebben.

Delen Klimaatakkoord Parijs: 'VS schiet zichzelf in de voet door vast te houden aan het verleden'

Trump negeert met dit besluit de wetenschap én is zo kortzichtig dat hij zijn land economisch gezien in zwaar weer brengt. De overige landen zullen gewoon door gaan met innovatie om de nodige energietransitie te bewerkstelligen. De Verenigde Staten zijn met Syrië en Nicaragua de enigen die niet mee doen. De Verenigde Staten zijn samen met China verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitstoot. Het is dus van belang dat de VS net als China de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Overigens blijven staten als California en Texas een voorbeeld voor de rest van de wereld als je kijkt naar de aanpak van klimaatverandering. Texas is vierde wereldwijd in de productie van windenergie. Het bedrijfsleven ginder maakte haar keuze en beseft dat het economisch gezien onverstandig is nu miljoenen dollars richting de doorstart van failliete kolenmijnen te smijten.

Verder duurt het nog een tijd voor de VS écht formeel uit het klimaatakkoord zal stappen. Laten we hopen dat Russia-gate tegen die tijd ervoor zorgde dat Trump met zijn bende met zijn koffers op de stoep voor het Witte Huis staat. It would be a great day.

Als de VS daadwerkelijk uit het klimaatakkoord van Parijs stappen, speelt Trump Russisch roulette met de toekomst van onze planeet. Vanuit Europa is er maar één antwoord mogelijk: we moeten nóg meer lef en ambitie tonen! Groen-voorzitster Meyrem Almaci stelt dan ook terecht dat "Trump kiest voor het verleden en niet voor de toekomst" en dat "de impact van de Amerikaanse beslissing groot is maar ons net moet aanmoedigen om meer te doen. Wereldwijd is de omslag naar duurzaamheid en groene economie bezig."

Almaci roept België en de EU op om de eigen doelstellingen te verhogen om de uitstap van de VS samen met andere landen te compenseren.

Als zal dat moeilijk worden, gezien de zware klimatologische voetafdruk van de Amerikanen. De VS gedragen zich al te lang als rotverwend en zelfzuchtig land, hetgeen nu op uiterst lelijke wijze gepersonificeert wordt door Trump. Zijn boodschap tot de rest van de wereld is ongeveer: 'Na mij de zondvloed, u kunt collectief de pot op, en uw kleinkinderen zeker'.

Meyrem Almaci heeft gelijk als ze zegt dat pessimisme ongepast is en de enige logische reactie voor ons is dat door deze keuze van Trump ook Europa een tandje bij moet steken. En dat zijn dus zeer concrete, actuele politieke keuzes. Want heel binnenkort zullen de Europese lidstaten hun doelen vast gaan stellen om CO2 uitstoot te verminderen. Vooralsnog trappen die op de rem en zoeken zij vooral achterdeurtjes om niet te hoeven voldoen aan de gemaakte afspraken in Parijs. Deze week bleek bijvoorbeeld dat een land als Nederland - ooit gidsland op milieugebied - het afgelopen jaar wederom meer heeft uitgestoten in plaats van minder.

Delen 'De Europese Unie heeft een unieke kans om de leiding te nemen en vol in te zetten op een duurzame samenleving.'

De VS schiet zichzelf in de voet door vast te houden aan het verleden. Op deze manier mist Trump de sneltrein van de groene omslag, en de bijhorende economische en menselijke winst. De groene omslag is volop bezig en stuwt technologie en werkgelegenheid vooruit. De Europese Unie heeft een unieke kans om de leiding te nemen en vol in te zetten op een duurzame samenleving. Laat ons de kans niet missen om mens en planeet een gezonde toekomst te geven".

Elk Europees land heeft er baat bij om zoals Duitsland te kiezen voor een radicale Energiewende. Europa importeert jaarlijks voor ongeveer 400 miljard euro aan fossiele brandstoffen! Dat kost ons bijna 1,5 miljard euro per dag.

Nu is het tijd voor een Green New Deal inzake energie voor Europa. Die zal ons minder afhankelijk maken van dubieuze oliebaronnen en dictators. Die zal goed zijn voor het klimaatbeleid en een massief Europees investeringsbeleid genereren die massaal veel werkgelegenheid zal opleveren.