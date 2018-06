Klagen: een flink potje zeuren kan effectief zijn

Trouwe lezers van deze rubriek mogen gerust de wenkbrauwen fronsen. Enkele weken geleden kreeg u hier nog de boodschap dat iedereen een optimist kan worden in drie weken tijd. Aan de hand van eenvoudige tips - mensen bedanken, mediteren, elke dag een kwartiertje bewegen - zou u in korte tijd kunnen transformeren in een vrolijke frans. Misschien zaten we toen nog te veel in de roes van de actie 30 Dagen Zonder Klagen, de zoveelste uitdaging die ons begin dit jaar werd voorgeschoteld. Het begon allemaal veelbelovend, met een rist BV's - 'ambassadeurs', zoals zij in zulke omstandigheden worden genoemd - die hun zeurgedrag een maand lang onder controle wilden houden. Onder hen ook actrice en zangeres Tine Reymer, die in het Eén-programma Van Gils & gasten mocht komen vertellen dat ze 'veel en graag' klaagt, 'over de stomste dingen eerst: "Wanneer beg...