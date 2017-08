Klachtenbehandeling via sociale media boomt: 'In seconden kan een merk vernietigd worden'

Er zat geen handleiding bij de buttonmachine die ze had gekocht, en dus probeerde Tine Dhollander de klantendienst van de producent te bereiken. Een week lang belde en mailde ze hem tevergeefs. Tot ze uit pure frustratie een filmpje op YouTube postte waarin ze liet zien hoe moeilijk het toestel te bedienen was. Binnen het uur kreeg ze een handleiding toegestuurd, met de dringende vraag de beelden weg te halen. Désirée De Poot fulmineerde dan weer op Facebook over een stielman van Proximus die erin geslaagd was de alarminstallatie van haar huis onklaar te maken toen hij aan de internetverbinding werkte. Resultaat: probleem opgelost en onkosten vergoed. En dan was er nog de ruiker bloemen die maar niet werd afgeleverd. Tot de bestemmelinge daar op Facebook haar beklag over deed: de volgende dag stond een koerier voor de deur met het boeket én een doos pralines bij wijze van verontschuldiging. Ook treinreizigers weten ondertussen dat een online verzuchting de snelste manier is om informatie of genoegdoening te krijgen. Klaag op Twitter dat je trein vertraging heeft en je weet sneller dan de conducteur wat er aan de hand is.

