Klachten tegen wijkgezondheidscentrum dat niet gebruikte geneesmiddelen uitdeelt

Jaarlijks worden in ons land meer dan 500 ton geneesmiddelen naar de prullenbak verwezen en vernietigd. Een groot aantal daarvan heeft de houdbaarheidsdatum overschreden, maar een deel daarvan zijn ook niet-geconsumeerde geneesmiddelen. Als er meer pillen in een doosje zitten dan de patiënt nodig heeft, of als de patiënt overlijdt vooraleer zijn therapie is afgerond.

De wet is duidelijk: ongebruikte geneesmiddelen moeten terug naar de apotheek gebracht worden. De apotheker moet zorgen dat ze vernietigd worden. 'Grove verspilling', vindt het wijkgezondheidscentrum van het Henegouwse Ghlin. Dokter David Bouillon van dat centrum heeft daarom al zijn patiënten en zelfs de lokale apotheker opgeroepen om alle niet-gebruikte en niet-vervallen geneesmiddelen bij hem binnen te brengen. Hij verdeelt ze dan onder de minderbegoede patiënten in zijn kabinet.

Voor Bouillon moet dit de regel worden. Hij heeft het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block daar al over aangeschreven, maar die lijkt niet enthousiast te zijn. De wet laat de verdeling van geneesmiddelen alleen door een apotheker toe. De arts op zijn beurt kan en mag alleen geneesmiddelen voorschrijven, niet verdelen, tenzij minimale hoeveelheden geregistreerde staaltjes.

Controle verdwijnt

De reden hiervoor ligt voor de hand: geneesmiddelen verliezen hun werkzaamheid als ze niet op de voorgeschreven manier bewaard worden. In de geneesmiddelenketen heeft men allerlei controlesystemen ingebouwd om die veiligheid te garanderen. Een keer een geneesmiddelendoosje de apotheek verlaat, weet niemand wat ermee gebeurt. Bovendien zou de verdeling buiten het officiële verdeelkanaal de deur wijd openzetten voor allerlei vormen van fraude. Zo kan arts het geneesmiddelendoosje niet inscannen, waardoor controle verdwijnt. Komt daar bovenop dat één geneesmiddelendoosje op die manier twee keer verdeeld wordt.

Tegen de praktijken van het wijkgezondheidscentrum zijn ondertussen verschillende klachten bij verschillende instanties ingediend. Zowel de farmaceutische inspectie als de provinciale inspecties reageren op de actie.

Minister De Block wil het accent leggen op minder voorschrijven en minder consumeren. Ook de verdeling per eenheid - en niet meer per doosje - in bijvoorbeeld WZC's moet een antwoord bieden op de geneesmiddelenoverschotten.