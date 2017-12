Klacht van moslims en Joden tegen Vlaams slachtverbod

Dat bericht De Morgen donderdag.

Met de steun van de Antwerpse en Brusselse Unie van Moskeeën, goed voor een zestigtal gebedshuizen, dient de vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen deze week een klacht in bij het Grondwettelijk Hof. Ook de Moslimexecutieve, de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (IEMB) en de gezamenlijke religieuze overheden van de Belgische Moslimgemeenschap stappen naar het Grondwettelijk Hof, schrijft De Morgen.

Maar niet alleen moslimorganisaties dienen een klacht in tegen het Vlaamse verbod, klinkt het. Ook het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België zou het verbod aanvechten. Vorige maand dienden diezelfde organisaties ook al een klacht in tegen het Waalse verbod. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) laat in De Morgen weten dat hij niet zal bezwijken onder de druk.