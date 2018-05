Kirsten Flipkens: 'Beledigingen en doodsbedreigingen in het tennis zijn dagelijkse kost geworden'

Zondag begint Roland Garros, met voorsprong het meest zwierige van de grandslamtoernooien. En toch: Kirsten Flipkens verheugt zich er niet op. Te druk, te stresserend, te hectisch vindt de Molse tennisveterane. Ze is niet de enige: ooit hoorden we een Belgische coryfee bekennen dat ze blij was uitgeschakeld te zijn. Het stadion aan de Parijse Porte d'Auteuil blijkt niet de meest aangename plek om te toeven. 'Je zit er als haringen in een ton: opeengepropt van de kleedkamers tot in de tribunes. Het toernooi barst uit zijn voegen, en het lijkt elk jaar erger te worden. Spelers krijgen de ruimte niet om tot rust te komen. Natuurlijk stoor je je daar minder aan wanneer het goed loopt in het toernooi, maar ik had op Roland Garros nog nooit een goed gevoel. Ik heb leren tennissen op gravel, en toch is het nooit helemaal mijn ding geweest. Kim Clijsters had dat ook. Ach, even doorbijten en we tennissen weer op gras.' (lacht)

