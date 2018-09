Kinderrechtencommissaris hekelt berichtgeving over rapport jeugdinstellingen

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen benadrukt dat er nog geen rapport is afgeleverd over de Vlaamse jeugdinstellingen. Het document dat maandag naar buiten lekte is een bundeling van de verslagen van de vrijwillige maandcommissarissen, waarin positieve en negatieve zaken aan bod komen. 'Daaruit moeten we nu een rode draad halen.'

Sinds januari brengen vrijwillige commissarissen elke maand een bezoek aan de Vlaamse jeugdinstellingen. Maandag lekte een eerste bundeling van hun verslagen en daaruit blijkt dat een en ander fout loopt in de instellingen. In een gemeenschapsinstelling moest een jongere die de Zelfmoordlijn wilde contacteren, twee weken wachten op toestemming. Een ander meisje had vier weken lang tandpijn voor ze naar een tandarts kon, omdat de aanvraag eerst via een verpleegster moet en er een begeleider mee moet op consultatie.

De maandcommissarissen werken in opdracht van de kinderrechtencommissaris en die benadrukt dat het niet de bedoeling kan zijn met dit tussentijds rapport een eenzijdig negatief beeld op te hangen. 'Het gaat om notities, waar positieve en negatieve zaken in staan', zegt hij. 'Er zijn een aantal individuele problemen, die we met de voorzieningen bespreken, en ook een aantal structurele problemen, zoals de infrastructuur in Everberg. Daarnaast zijn er ook goede punten, zoals de focus op participatie.'

Vanobbergen wijst erop dat het eerste rapport pas in februari volgend jaar wordt opgeleverd. 'De bedoeling is dat we nu met de commissarissen bekijken wat de rode draden zijn. Verschillenden onder hen hebben mij al opgebeld omdat ze zich ongerust maken. Het is immers heel belangrijk dat zij een goed vertrouwen kunnen opbouwen met de voorziening die ze controleren.'

Precies daarom stelt de kinderrechtencommissaris dat 'sensatierijke berichtgeving de werking hypothekeert'. Dat de verslagen van de maandcommissarissen als 'vernietigende rapporten' werden neergezet, noemt hij 'niet ernstig'.

Het tussentijdse verslag wordt op woensdag 12 september besproken in de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement.