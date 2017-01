'Kinderen van gescheiden ouders moeten zelf verzoekschrift kunnen indienen'

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers en federaal kamerlid Sonja Becq vragen in een uitgebreid puntenplan meer aandacht voor kinderen van gescheiden ouders. "Kinderen hebben er nood aan gehoord, geïnformeerd en gesteund te worden", zeggen de twee CD&V-volksvertegenwoordigers.

Bij 3 op de 4 scheidingen zijn kinderen betrokken. Zo maken in Vlaanderen jaarlijks zo'n 35.000 kinderen de scheiding van hun ouders mee. "Gelukkig gaan veel mensen daar goed mee om, en komen tot afspraken waar iedereen in het gezin mee achter staat, ook de kinderen", zegt Katrien Schryvers. "Voor andere kinderen zijn de scheiding van hun ouders en de gevolgen daarvan eerder problematisch. Voor hen zijn er op verschillende vlakken extra inspanningen nodig, zodat zij deze gebeurtenis op een zo rustig mogelijke manier kunnen verwerken."

Inspraak over contact met de grootouders

Volgens Sonja Becq staan ouders niet altijd stil bij de ingrijpende veranderingen die plaatsvinden in het leven van hun kinderen. "Onderzoek toont aan dat één derde van de gescheiden ouders niet over hun kinderen praten. Nochtans is hun vraag vooral dat er met hen rekening gehouden wordt. Ons actieplan vertrekt vanuit hun perspectief", aldus Becq.

Kinderen kunnen in zo'n periode vaak moeilijk uiting geven aan de mix van emoties waarmee ze geconfronteerd worden, zegt Becq. "Ze hebben plots ook minder contact met hun (beide) ouders. Een scheiding gaat vaak ook gepaard met een verhuis, het veranderen van school of hobby's."

Vanuit deze bezorgdheid werkten Schryvers en Becq over de beleidsniveaus heen een actieplan uit. Zo moet het mogelijk worden dat kinderen zelf een verzoekschrift kunnen indienen om bijvoorbeeld meer inspraak te krijgen over contact met de grootouders. Daarnaast moeten kinderen ook een beroep kunnen doen op jeugdadvocaten.

Belangrijk voor beide CD&V-parlementsleden is dat kinderen gehoord, geïnformeerd en gesteund worden. Het actieplan bestaat uit 17 aandachtspunten verdeeld over de verschillende domeinen heen.