'Kijk naar het goede van de boodschap van dat kind in Bethlehem'

Meer dan 2000 jaar geleden bleef er in Bethlehem boven een eenvoudig stalletje een ster stil staan. Ze was zo prominent aanwezig, dat iedereen die ze zag, er naar toe gezogen werd om een kijkje te gaan nemen. Onder haar schijnsel was er iets ongewoons gewoon aan het gebeuren. Ze vonden er een vrouw net bevallen van een kind dat naast haar in doeken gewikkeld te slapen lag. Haar man, ergens in de schaduw van het schijnsel, was ook in het krot aanwezig. Meer dan 2000 jaar later is het niet meer zo evident dat die ster ergens stil mag blijven staan, laat staan het net omschreven gebeuren in kalk, hout, tweedimensionaal plat of modern, artistiek driedimensionaal uitgebeeld staat, al of niet vergezeld van menige bijfiguren en dieren. In die stal ligt immers de oorsprong van het christendom. God zelf die in een kind op de aarde gekomen is.

Beste lezer, ben je nog mee of heb je afgehaakt? Heb je afgehaakt bij de eerste regel, bij de woorden: 2000 jaar geleden, en Bethlehem? Kan je toch nog wat meer hebben? Of komt de walging pas bij: moeder en kind. Of wordt het je te veel bij: God?

En toch, dit is ook Kerstmis. Of je het wilt of niet, Kerstmis kan niet zonder dat gebeuren Kerstmis zijn. Met of zonder kerststal blijft het verbonden met de wens dat God tussen zijn mensen wil wonen. Maar je mág vandaag de dag Hem gewoon toelaten. Hij wordt je niet langer door je strot geramd. Je mag gelukkig, vrijelijk kiezen of je in Hem geloven wilt. Kom maar af met de zonnewende, met het feest van het nieuwe licht, ik ben niet ignorant, zoals een collega mij in een discussie op school nog noemde. Het was een discussie over de christelijke identiteit van onze school, je weet wel: de katholieke dialoogschool.

Ik weet dat de kerk niet steeds de weg van haar bron gevolgd heeft en met woorden en nog meer onvergefelijke daden Hem voor de tweede maal gekruisigd heeft. Maar zijn al onze beleidsmakers altijd even zalig? We staan er bij en kijken er naar dat vaak de meest haatdragende kandidaat, de meeste stemmen achter zijn naam krijgt. Ik wil mea culpa voor mijn kerk slaan, maar niet voor mijn geloof in de figuur van Christus die als dat kind geboren is.

Enkele auteurs schrijven in opiniestukken en analyses (naar aanleiding van de 'affaire Holsbeek') dat het wel slijten zal, die kerststal. Die heeft zijn tijd gehad volgens hen. Wel, dat geloof ik niet, omdat zoals ik al geschreven heb, het kerstfeest onlosmakelijk er mee verbonden is.

Maar ik weet natuurlijk ook, dat het verder gaat dan die stal, verder dan die engelenharenromantiek van een 'kindeke in stro'. Het gaat er om mensen in de gang te zetten en te zeggen eens om te kijken naar de mens die naast hem loopt. Naar de wereld die kapot aan het gaan is aan eigenbelang en hebzucht, aan macht en manipulatie, aan oorlog en armoede.

Kijk naar het goede van de boodschap van dat kind in Bethlehem. Als dat voor de mens van vandaag niet meer kan, gun hem dan alsjeblief, dat onnozel stalletje onder een metershoge boom vol kitsch. Neemt hem dat niet af en vergader het niet kapot met voor en tegen. Melk het niet politiek uit en laat geen bisschop aanrukken om het christelijk tegendeel aan te tonen. Laat het stalletje onder die boom staan zodat die ster eindelijk eens kan stille staan en het echt kerstmis kan worden.

Koen Lemmens is beeldend kunstenaar en leerkracht expressie.