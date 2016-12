Kerststalrel: Francken over Beke: 'Uw herberg is terug dicht, in die van Lubbeek zitten nog altijd 200 vluchtelingen'

N-VA trok de voorbije dagen fors van leer omdat in Holsbeek de kerststal uit het gemeentehuis verdwenen was na enkele klachten. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vond dat het niet kon. Intussen is beslist de kerststal terug te zetten. Voor CD&V is de kous echter niet af.

Voorzitter Beke greep de N-VA-kritiek aan om de partij eraan te herinneren dat de kerststal een gezin onderdak bood dat nergens anders terecht kon. "Je kunt niet pleiten voor een kerststal in de publieke ruimte - al tweeduizend jaar het symbool van een gezin op de vlucht - en het beeld blijven oproepen dat de herberg vol zit wanneer je een vluchtelingengezin wilt opvangen uit een stad die aan flarden is geschoten", schreef hij in een opiniestuk in De Morgen. Zo'n kerststal met kindje Jezus heeft volgens de christendemocraat trouwens "niets te maken met de neutraliteit van de overheid ".

Francken is niet opgezet met die kritiek. "Uw herberg is terug dicht, in die van Lubbeek zitten nog altijd 200 vluchtelingen. Herbergier zijn is niet gemakkelijk, maar SAMEN kunnen we dit", zo reageerde hij intussen op Twitter.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie verwijst daarbij naar het opvangcentrum in Leopoldsburg - waar Beke burgemeester is - dat eerder dit jaar de deuren weer sloot in kader van Franckens sluitingsplan. De N-VA'er benadrukt voorts dat hij nooit gezegd heeft dat "de herberg vol zit". "Visumkwestie is juridisch-principiële zaak. Wat een polariserend opiniestuk", besluit hij.

.@FranckenTheo krijg ik nu kritiek omdat u noodopvangcentrum gesloten hebt, dat ik samen met u een jaar lang in goede banen geleid heb? https://t.co/Qg5ioChjnz -- Wouter Beke (@wbeke) December 20, 2016

'Onderdak voor een gezin dat nergens anders tereht kon'

Beke viseert met name de "politieke campagne op de kap van één Syrisch gezin" die N-VA vorige week lanceerde. "Met als motivatie: 'We kunnen niet alle vluchtelingen van de wereld opvangen.' Beschamend vond ik dat. Niemand wil dat. En het beeld klopt ook niet", beklemtoont de CD&V'er. "Kan N-VA ook de daad bij het woord voegen? Dit wil zeggen: onmiddellijk politieke campagnes stopzetten die vloeken met de geest van Kerstmis."

Opvallend nog: parallellen met het debat rond hoofddoeken en andere religieuze tekens bij de overheid ziet de CD&V'er niet. Voor Beke heeft een kerststal met Jozef, Maria en kindje Jezus "niets te maken met de neutraliteit van de overheid".

"Dat staat er voor mij ver van af. Dat heeft niets te maken met de scheiding tussen kerk en staat en allerlei grote ideologische discussies die men daaraan wil verbinden", aldus de christendemocraat dinsdag in De Ochtend op Radio 1. (Belga/JH)