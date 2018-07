Kernkabinet start zoektocht naar 2,6 miljard euro

De topministers van de regering-Michel voeren een eerste analyse door, terwijl technische werkgroepen de inkomsten en uitgaven tegen het licht houden. Premier Charles Michel wil zich niet in een deadline laten opsluiten.

Delen De enige streefdatum is halfweg oktober, wanneer ons land zijn huiswerk bij Europa moet indienen.

Zoals gebruikelijk hanteert de regering het rapport van het Monitoringcomité als leidraad voor de begrotingswerkzaamheden. Die groep ambtenaren raamt de inspanning op 2,6 miljard euro om het budget op het spoor van de afspraken met Europa te houden. De voorbije dagen is disussie ontstaan over mogelijke inmenging vanuit de regering om de cijfers rooskleuriger voor te stellen, al wordt dat in de omgeving van de premier formeel ontkend.

In elk geval is het kernkabinet in de Lambermont gestart met een analyse lijn per lijn. De komende dagen gaan de werkzaamheden voort, terwijl de traditionele werkgroepen parallel aan de slag gaan. In de omgeving van de premier valt te horen dat de eerste minister zich niet wil laten opsluiten in een deadline rond eind juli. De enige streefdatum is halfweg oktober, wanneer ons land zijn huiswerk bij Europa moet indienen.