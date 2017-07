Kernkabinet bereikt akkoord over federale begroting en structurele hervormingen

Voor wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft, komt er een heffing van 0,15 procent. Volgens premier Charles Michel komt er ook een stimulans om in de reële economie te investeren. "Het gaat om een maatregel Michel-De Croo, naar analogie met de wet Cooreman-De Clercq", legt de premier uit.

Op het vlak van tewerkstelling komt er een uitbreiding van de flexi-jobs naar de detailhandel en zal de wet op de e-commerce worden aangepast aan nacht- en zondagwerk. Vanaf 2018 komen er lastenverlagingen in de strijd tegen sociale dumping in de bouwsector. Daarnaast is sprake van een hervorming van de proefperiode en van de aanmoediging van startersbanen.

Wat de begroting betreft, raakte de regering het voor 2018 eens over een inspanning van 0,6 procent van het bbp, ofwel 2,6 miljard euro. In lijn met de besliste maatregelen werden ook al de grote lijnen voor de begroting van 2019 getrokken. Het evenwicht op de begroting wordt vooruitgeschoven. "Europa legt ons dat niet op. We gaan voort met de sanering, de structurele hervormingen en de aanpak van de schuldenlast", aldus nog premier Michel.

De eerste minister reageert verheugd op het akkoord over de "grote hervormingen die perfect in lijn liggen met het regeerakkoord". Het gaat over "nieuwe hervormingen die de middenklasse, de mensen die werken en de sociale cohesie ten goede komen". Zo werden maatregelen genomen over de aftrek van kosten voor opvang en de automatische toekenning van sociale rechten. Er is ook sprake van een handicapplan.

De regeringstop zat al sinds dinsdagmiddag samen over de begroting en een reeks andere dossiers. Het gaat onder meer over de verlaging van de vennootschapsbelasting, de rechtvaardige fiscaliteit en het activeren van spaargeld - wat al maanden drie heikele thema's waren - maar ook over tientallen sociaal-economische voorstellen.

Om iets over 03.30 uur stuurde premier Michel in zijn intussen gekende stijl het bericht "agreement" de wereld in.

Via hetzelfde medium meldde vicepremier Kris Peeters (CD&V) even later dat na de taxshift en werkbaar wendbaar werk, de derde grote hevormingsgolf is gelanceerd. "Meer jobs, meer koopkracht", luidt het.

MR-vicepremier Didier Reynders heeft het dan weer over "steun aan werk en concurrentie, daling van de vennootschapsbelasting voor alle ondernemingen", terwijl zijn Open Vld-collega Alexander De Croo een akkoord meldt "over grootste pakket sociaaleconomische hervormingen sinds regeerakkoord. Mét duidelijke liberale focus op groei, jobs & vooruitgang".

N-VA-vicepremier Jan Jambon tot slot meldt dat de regering een akkoord heeft bereikt over een "indrukwekkend pakket aan structurele hervormingen die onze economie en arbeidsmarkt opnieuw een boost zullen geven".