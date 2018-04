Kerkjurist Rik Torfs: 'Wie zijn heimat koestert, beseft dat ook anderen er een hebben of verlangen'

Minister van Heimat. Het is een jong beroep, een spin-off van de technologische revolutie. Voor mensen met op het eerste gezicht belegen gedachten. Zoals Horst Lorenz Seehofer, van de Beierse CSU, de eerste Duitse minister van Heimat. Klinkt niet goed. Beieren, een economisch sterke en landschappelijk prachtige streek, is in de ogen van vele verlichte geesten blijven steken in een biedermeiercultuur. Bovendien blijft 'heimat' een belast woord. Is er niet altijd ergens een nazi in de zaal?

