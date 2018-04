Kazachgate: Van der Maelen krijgt de wind van voren

De voorzitter van de onderzoekscommissie Kazachgate, Dirk Van der Maelen (SP.A), heeft in de Kamer de wind van voren gekregen van de meerderheidspartijen. Door zijn houding in de commissie en in de media zou Van der Maelen de werking van de onderzoekscommissie zelf in het gedrang hebben gebracht, luidde het.