Kazachgate-spilfiguur Chodiev vangt bot met klacht tegen Humo

De klacht van Patokh Chodiev kwam er na een interview met Dirk Van der Maelen, de voorzitter van de onderzoekscommissie naar de afkoopwet. De Oezbeeks-Belgische miljardair was één van de eersten die van de wet gebruik maakte. Hij diende klacht in na de publicatie van het interview in april. Chodiev eiste dat de papieren Humo uit de rekken werd genomen en dat het interview van de website werd gehaald.

Later stelde hij die eis enigszins bij: in afwachting van een definitieve uitspraak moesten enkele gewraakte passages uit het artikel op de website verdwijnen.

Zijn vordering wordt niet ingewilligd, zegt Humo maandag. Op 18 juli verklaarde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg volgens het weekblad in kort geding de vordering 'ontvankelijk doch ongegrond.

Nog volgens het weekblad was de conclusie van de rechter: 'Na belangenafweging blijkt dat de verwijdering van het gewraakte artikel in een democratische samenleving niet noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, en dat de privacy van de heer Chodiev niet opweegt tegen het belang van de persvrijheid en informatie van het publiek in deze democratische samenleving.'