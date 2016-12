'Kazachgate kan een nieuw Agusta zijn'

In oktober 2012 al linkte het Franse satirische weekblad Le Canard Enchaîné de zogenaamde afkoopwet - waarmee Patokh Chodiev een jaar eerder zijn strafvervolging afkocht - aan een contract over de levering van Franse helikopters aan Kazachstan. De Kazachse president zou Nicolas Sarkozy hebben gevraagd om de zaak van Chodiev in België vooruit te helpen. De rol van Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) werd toen voor het eerst ter discussie gesteld.

...