Kazachgate: Franse oud-minister Claude Guéant ondervraagd

De krant schrijft dat de speurders de man, een vertrouweling van oud-president Nicolas Sarkozy, vorige week hebben ondervraagd over zijn rol in het dossier.

Na afloop van de ondervraging door het Centraal bureau voor de strijd tegen corruptie en financiële en fiscale inbreuken (OCLCIFF) mocht hij weer naar huis. De onderzoeksrechter kan hem later wel nog altijd oproepen om hem in staat van beschuldiging te stellen.

Het Belgische luik van Kazachgate draait rond de manier waarop de wet op de verruimde minnelijke schikking - de zogenaamde afkoopwet - in 2011 tot stand kwam en nadien door het gerecht werd toegepast.

Kringen binnen het Elysée brachten toen een team advocaten in het geweer om de gerechtelijke problemen van de steenrijke zakenlui Patokh Chodiev, Alijan Ibragimov en Alexander Masjkevitsj - het "Kazachse trio" - in ons land van de baan te krijgen.

In Frankrijk zijn een vroegere raadgever van Sarkozy, Jean-François Étienne des Rosaies, en oud-senator Aymeri de Montesquiou in beschuldiging gesteld in het dossier. De speurders in Frankrijk proberen na te gaan welke banden deze twee hadden met Claude Guéant tijdens die periode. Die laatste betwist elke onregelmatigheid. Dat deed hij in mei vorig jaar ook, toen hij door Belgische parlementsleden werd gehoord.

In het Belgische luik van het onderzoek werd begin vorige maand duidelijk dat oud-senaatsvoorzitter Armand De Decker in verdenking is gesteld voor ongeoorloofde beïnvloeding.