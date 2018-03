Kazachgate: eindrapport krijgt groen licht meerderheid tegen oppositie

Dat de oppositie zou tegenstemmen, lag in de lijn der verwachtingen. Voorzitter Dirk Van der Maelen belegde donderdag zelfs een persconferentie om een alternatief rapport voor te stellen.

Dat werd hem niet in dank afgenomen door de meerderheidspartijen. Ook vrijdag kreeg Van der Maelen te horen dat zijn gedrag 'onaanvaardbaar' was, voor sommigen zelfs 'misdadig'.

'Ik vind het niet kunnen dat de voorzitter een embargo op het eindrapport omzeilt door zelf een alternatief rapport voor te stellen', reageert Sophie De Wit (N-VA) achteraf. 'Het is jammer dat hij op die manier zijn gram probeert te halen. Vanaf de start van de commissie heeft hij de lijn van vooringenomenheid waarop hij zat aangehouden. De echte bevestiging heeft hij niet gevonden'.

Verontschuldigd

De zitting achter gesloten bracht overigens ook eerherstel voor Francis Delperée. De CDH'er zou normaal gezien voorzitter zijn geweest van de onderzoekscommissie, maar door mogelijke banden met de Orde van Malta, die in het dossier ter sprake kwam, werd hem het voorzitterschap ontzegd, waardoor het bij SP.A'er Van der Maelen terechtkwam.

'Ik heb me verontschuldigd bij Delperée', aldus nog De Wit. 'Wij hadden bij de start van de commissie een terechte bekommernis dat de neutraliteit van het onderzoek in het gedrang zou komen. Maar ik heb geleerd dat Delperée veel neutraler en veel objectiever was en dichter bij de hoorzittingen is gebleven dan de huidige voorzitter.'

Delperée vond de verontschuldigingen 'erg correct'. 'Ik heb haar bedankt.'