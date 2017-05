Kazachgate: Ecolo-parlementslid Georges Gilkinet doelwit van hackers

De piraten probeerden via een phishing mail de toegangscodes te bemachtigen van de server van de elektronische mail van Ecolo. Geen enkel parlementslid trapte in de val, maar een partijmedewerker liet zich wel om de tuin leiden, wat de hackers een aantal uren tijd gaf om te werken.

Uit analyse blijkt dat de piraten werkten op de trefwoorden "Gilkinet" en "Anticor", een organisatie die strijdt tegen corruptie. "De hackers hadden zelfs een valse website gemaakt die sterk leek op onze webmail. Dit is duidelijk het werk van professionals", stelt Vincent Van Osta, verantwoordelijke van de IT-dienst van Ecolo. "Ze zochten mails van Georges Gilkinet en... Anticor-Belgium, een vereniging die zich interesseert in corruptie en geïnteresseerd is in Kazachgate. Georges Gilkinet was duidelijk het doelwit van deze hypergesofisticeerde aanval, maar gelukkig hebben onze interne afweer en onze snelle reactie hen verhinderd om hun doel te bereiken."

De site Intelligence Online stelde op 10 mei dat de advocaten van Patokh Chodiev -die gerechtelijke stappen ondernamen tegen het groene parlementslid- ook een Amerikaans inlichtingenagentschap opdracht hebben gegeven om de relaties van Gilkinet van dichterbij te bekijken. Chodiev is de Oezebeeks-Belgische miljardair die centraal staat in het dossier Kazachgate.

"Dit is 'du jamais vu' en mag niet zonder gevolg blijven. Deze gangstermethodes zijn absoluut onaanvaardbaar in een democratie", reageert covoorzitter Patrick Dupriez van Ecolo. De partij bestudeert de mogelijkheid om de Computer Crime Unit van de federale politie in te schakelen.