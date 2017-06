Kazachgate: de witwasvilla's van Patokh Chodiev en co.

De parlementaireonderzoekscommissie naar Kazachgate onder leiding van Kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A) heeft al twee vragen onderzocht: hoe de Belgisch-Kazachse zakenman Patokh Chodiev de Belgische nationaliteit verwierf en hoe de wet op de verruimde minnelijke schikking, de zogenoemde afkoopwet, in de lente van 2011 op een drafje tot stand kwam. Nu buigt ze zich over een derde vraag: hoe is die verruimde minnelijke schikking precies toegepast? Vaststaat dat zowel de Franse Bank Société Générale als Chodiev en zes medebeschuldigden in juni 2011 als eerste een beroep...