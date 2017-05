U wordt op 6 juni voor de rechtbank van eerste aanleg van Namen gedaagd. Gaat u ernaartoe?

GILKINET: Ik ga me zeker niet verstoppen, maar het is nog de vraag of Chodievs verzoekschrift ontvankelijk is. Mijn advocaat is de dagvaarding, een lap van 16 pagina's, nog aan het bestuderen. Zonder op onze verdediging vooruit te lopen: we hebben sterke argumenten.

...