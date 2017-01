Kazachgate: Chodiev mocht van wijkagent geen Belg worden

De wijkagent die het oorspronkelijk rapport maakte dat zou geleid hebben tot de naturalisatie van Patokh Chodiev, heeft aan Le Vif verklaard dat dat rapport negatief was. Daardoor wordt het nog mysterieuzer hoe het kon dat de Oezbeekse miljardair en tweede rijkste Belg in 1997 werd genaturaliseerd na een reeks positieve adviezen, aldus De Standaard maandag.

De politie heeft in 1996 in het kader van de naturalisatieprocedure van Chodiev een rapport overgemaakt aan het parket van Nijvel, zoals de procedure dat voorschrijft. Dat rapport was positief voor Chodiev. Dat is vreemd, zeker nu wijkagent S., bevoegd voor de Avenue du Manoir in Waterloo waar Chodiev woonde, bevestigd heeft dat het rapport dat hij maakte negatief was voor Chodiev.

Misdaadmilieu

Volgens S. had hij in 1996 van de Staatsveiligheid informatie gekregen dat Chodiev banden had met het Russische misdaadmilieu en heeft hij op basis daarvan een negatief rapport gemaakt voor zijn toenmalige overste, commissaris Michel Vandewalle.

Later maakte diezelfde agent S. trouwens ook een negatief rapport over de echtgenote van Chodiev. Ook al zonder resultaat, want Chodiev en zijn echtgenote konden uiteindelijk toch Belg worden.

Van het negatieve rapport van S. was plots geen spoor meer. Vandewalle verklaarde vorige week in de onderzoekscommissie Kazachgate dat er valse rapporten waren gemaakt, maar dat volgens hem het echte, definitieve rapport over Chodiev wel degelijk positief was.

Ecolo en Groen noemen de nieuwe ontwikkelingen en de blijvende onduidelijkheid rond de naturalisatie van Chodiev zeer ernstig. Zij gaan vragen om agent S. te horen in de onderzoekscommissie en ook om commissaris Vandewalle opnieuw op te roepen.

Tipgever van de Staatsveiligheid

De krant Le Soir weet dan weer dat Chodiev sinds 1998 tipgever was van de Staatsveiligheid. Vooral de informatie waarover Chodiev beschikte over zijn relatie met de Israëliër Boris Birshtein, die ervan verdacht werd de verbindingsman te zijn van verschillende Russische criminele organisaties, was voor de Staatsveiligheid belangrijk.

Het zijn mogelijk die contacten die een belangrijke rol hebben gespeeld in de beslissing van de Staatsveiligheid om een positief advies te formuleren in Chodievs naturalisatiedossier, schrijft Le Soir.

Bovendien vroeg Chodiev regelmatig om "diensten", meestal in verband met werkvergunningen voor een kennis, na zijn contacten met de Staatsveiligheid. Deze zou ook op de hoogte moeten geweest zijn van de doorgangsrechten die Chodiev verleend zou hebben aan zijn toenmalige buurman en burgemeester van Waterloo Serge Kubla.