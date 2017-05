Kazachgate: Chodiev dient klacht in tegen commissievoorzitter Dirk Van der Maelen

Het sp.a-Kamerlid is voorzitter van de onderzoekscommissie rond Kazachgate, een dossier waarin Chodiev een central rol speelt. Dat staat vandaag in L'Echo.

Van der Maelen zou vandaag een dagvaarding krijgen afkomstig van de rechtbank van Oudenaarde.

Delen Mocht ik worden gedagvaard door Chodiev, zou ik dat als een compliment beschouwen en als een bewijs dat ik goed bezig ben. Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) voor het nieuws van zijn dagvaarding gekend was

Volgens Pascal Vanderveeren, een van de advocaten van Chodiev, strookt het gedrag van Van der Maelen niet met dat van een commissievoorzitter en is hij vooringenomen. Dat zou niet alleen blijken uit verklaringen in de pers, maar ook in de commissie zelf. Zo zou de commissievoorzitter tijdens de zitting van 17 mei vragen hebben gesteld "die zo tendentieus waren, en met zo'n hevigheid, dat een van de aanwezige experten is moeten tussenkomen", aldus de advocaat.

Vanderveeren herinnert eraan dat zijn cliënt wereldwijd ongeveer 80.000 mensen tewerkstelt en dat de handelingen van de commissie "niet zonder gevolgen zijn voor zijn professionele activiteiten", "zonder het te hebben over de morele gevolgen, voor zijn vrouw en drie kinderen".

"Mocht ik worden gedagvaard door Chodiev in deze zaak, dan zou ik dat als een compliment beschouwen en als een bewijs dat ik goed bezig ben. En ik zou me niet laten intimideren door dit soort dagvaardingen", stelde Van der Maelen al toen de dagvaarding van Gilkinet bekend raakte.