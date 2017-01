Kazachgate: belandde dubieuze storting aan stichting prinses Léa bij scoutsorganisatie?

In het Kazachgate-dossier onderzoekt het gerecht of er via minister van staat en oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) smeergeld is terechtgekomen bij de religieuze scoutsorganisatie Amitié et Fraternité Scoute (AFS), waarvan de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille voorzitter is.