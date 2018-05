Kazachgate: Armand De Decker stapt uit MR

Brussels parlementslid en oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker heeft besloten om op te stappen bij de MR. Dat heeft hij maandagmiddag gemeld in een mail aan partijvoorzitter Olivier Chastel, die op Twitter 'akte nam van zijn ontslag'.

Maandagochtend was bekend geraakt dat DeDecker in verdenking is gesteld voor ongeoorloofde beïnvloeding in het dossier Kazachgate.

Raadsheer Olivier Delmarche had ruim een jaar nodig gehad om de rol van Armand De Decker (MR) in de Kazachgate uit te zoeken. De voormalige Senaatsvoorzitter wordt verdacht van 'ongeoorloofde beïnvloeding'. Dat nieuws werd bevestigd aan Le Vif/L'Express, Le Soir, Mediapart en De Standaard.

Gezien de mediatisering van dit dossier zou het parket-generaal van Bergen vandaag een communiqué moeten uitsturen. De tenlastelegging - beïnvloeding - is een bijzondere vorm van corruptie bij een persoon die een openbare functie uitoefent, en op wie een beroep gedaan wordt omwille van de invloed waarover hij beschikt in het kader zijn functie.

In dit geval zou De Decker zijn politieke invloed hebben aangewend voor de belangen van de miljardair Patokh Chodiev te dienen. De hele zaak rond Kazachgate draait om de totstandkoming van de voor Chodiev gunstige wet op de verruimde minnelijke schikking, de zogenoemde afkoopwet.

De Decker kreeg voor zijn diensten 740.000 euro van Chodiev en co. Zelf blijft De Decker beweren dat hij in de Kazachgate-zaak enkel heeft gewerkt als advocaat van Chodiev en dat de 740.000 euro zijn honorarium waren.

De tenlastelegging werd vrijdag ondertekend en aangetekend naar Ukkel verstuurd. De magistraat van Bergen, die het onderzoek overnam dat in Brussel startte, meende dus dat hij over voldoende ernstige aanwijzingen beschikte om de voormalige voorzitter van de Senaat aan te klagen. In deze fase is Jonathan Biermann, de Ukkelse schepen en advocaat die ook een rol speelde in deze zaak, niet in verdenking gesteld.

Dat De Decker in verdenking is gesteld, betekent dat hij op het eind van het onderzoek voor de raadkamer moet verschijnen. Die moet dan op haar beurt beslissen of hij naar de rechtbank wordt verwezen.

MR-voorzitter vraagt De Decker mandaten te laten vallen

MR-voorzitter Olivier Chastel vroeg De Decker eerder op de dag al om ontslag te nemen uit al zijn verkozen mandaten, zoniet wordt De Decker uit de partij gezet.

De Decker zetelt vandaag nog in het Brussels parlement en in de Ukkelse gemeenteraad. Eerder werd de minister van Staat al ontheven uit alle interne functies bij de Franstalige liberalen. Hij stapte ook al op als burgemeester van Ukkel en als ondervoorzitter van het Brussels parlement.

Dat alles gebeurde ook al omdat zijn naam gevallen was in het dossier. 'Na de inverdenkingstelling, in overleg met de voorzitter van de Brusselse, gewestelijke MR-afdeling Didier Reynders, vraagt de MR-voorzitter nu aan Armand De Decker ontslag te nemen uit alle verkozen mandaten. In het tegengestelde geval zal Armand De Decker onmiddellijk uit de Mouvement Réformateur worden gezet', luidt het in een mededeling, waarin de voorzitter aan de interne regels voor partijmandatarissen herinnert.