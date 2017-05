Kazachgate: Ambassadeur van Vaticaan waarschuwde rechterhand van Reynders

Etienne des Rosaies is de Franse kabinetsmedewerker van wie wordt vermoed dat hij een advocatenteam op poten zette om de belangen van Patokh Chodiev en co in ons land te verdedigen. Het zogenaamde Kazachse trio kon in 2011 gebruik maken van de verruimde minnelijke schikking. De onderzoekscommissie gaat na of bij de totstandkoming van die afkoopwet voor fraudeurs ongeoorloofde inmenging heeft plaatsgevonden.

Ghislan verklaarde maandag dat hij indertijd een vraag kreeg van Jean-Claude Fontinoy van het kabinet-Reynders om informatie door te spelen over Etienne des Rosaies. Vorige week zei Fontinoy dat hij in oktober 2013 een eerste keer ontmoeting had met Etienne des Rosaies. Dat ging over de vraag van de Fransman om zakenman Georges Forrest een adellijke titel te verlenen en over de diplomatieke erkenning van de Orde van Malta.

Begin november 2013 stuurde Ghislain een persoonlijke mail naar Fontinoy waarin hij - in diplomatieke bewoordingen - waarschuwde over Etienne des Rosaies. Dat deed hij op basis van informatie die op het internet circuleerde.

Daarbij was al sprake van de zaak-Chodiev. De ambassadeur citeerde letterlijk de manier waarop Senaatsvoorzitter Armand De Decker daarbij in opspraak was gekomen. Commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a) meende zich te herinneren dat Fontinoy zelf had aangegeven nadien Etienne des Rosaies nog een aantal keren te hebben ontmoet.