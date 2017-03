Katholiek onderwijs wil start van schooljaar uitstellen wegens Offerfeest

Het Offerfeest is een officiële feestdag voor moslims, waarvoor de kinderen thuis mogen blijven. Scholen in de grote steden vrezen daardoor een massale afwezigheid op de eerste schooldag, die belangrijk is om een goede start te mogen maken.

De koepel van de katholieke scholen heeft daarom gevraagd om het schooljaar later te laten beginnen. Ook het Gemeenschapsonderwijs vindt het zinvol om met alle onderwijsnetten samen een initiatief te nemen. Topvrouw Raymonda Verdyck zit vandaag/maandag met de minister samen om de kwestie te bespreken.

"Het schooljaar start sinds jaar en dag op 1 september", reageert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Scholen beschikken wel over één vrije dag. Wie een problematische start verwacht, kan uit respect voor de religieuze beleving van de leerlingen starten op maandag 4 september, zonder dat we daarvoor het schooljaar in heel Vlaanderen moeten verschuiven."