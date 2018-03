Kathleen Van Brempt wordt geen fractieleider van Europese socialisten

Van Brempt nam het op tegen de Duitser Udo Bullmann, en het was de Duitser die aan het langste eind trok. De Duitser was de favoriet, omdat hij al de steun had van de 26 Duitse socialisten in het Europees Parlement. Volgens El Pais hadden ook de 13 Spaanse sociaaldemocraten zich voor Bullmann uitgesproken.

Van Brempt feliciteerde Bullmann al op Twitter. 'Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken', aldus de Antwerpse. 'Bouwen aan een beter Europa voor onze burgers. Ik vertrouw er volledig op dat onze fractie het verschil kan maken.'

Van Brempt is reeds een van de negen ondervoorzitters van de socialistische fractie. Ze coördineert het werk van haar formatie op het vlak van energie en milieu en schopte het tot voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie die Dieselgate moest uitspitten.

De fractie telt 189 leden en vormt de tweede grootste politieke formatie in het 750 zetels tellende halfrond. De voorzittersstoel van de Europese socialisten was vacant omdat de Italiaan Gianni Pittella zondag bij de verkiezingen in zijn land is verkozen tot senator.