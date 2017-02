Kassa wenkt voor PVDA: 6,2 miljoen euro per jaar als de peilingen kloppen

Het zijn natuurlijk maar peilingen, maar als er één trend blijkt uit alle rondvragen die gehouden worden over de kiesintenties, dan is het wel dat het extreemlinkse PVDA-PTB als winnaar uit de bus zou komen. Volgens de mid-term-peiling die Het Laatste Nieuws en VTM tien dagen geleden bekendmaakten, haalt PVDA-PTB in Wallonië 16,3 procent van de stemmen. In Vlaanderen zou de partij over de kiesdrempel wippen en 5,4 procent halen. Dat zou ze 13 zetels in het parlement opleveren, 11 meer dan vandaag. In Wallonië zou ze 8 zetels wegkapen, in Brussel 3 en in Vlaanderen 2. En dat betekent dat de inkomsten van de PVDA-PTB ook fluks zullen toenemen.

...