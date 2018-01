Kartel SP.A-Groen in Gent: 'Het werk is niet af, wij werken verder'

'Het werk is niet af. Ik wil bewaren wat goed is en verbeteren wat nog beter kan', zei lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Rudy Coddens (SP.A). 'Wij werken verder', zei een zelfverzekerde 'co-lijsttrekker' Elke Decruynaere (Groen).

Na twaalf jaar burgemeesterschap is Daniel Termont geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen. Met Rudy Coddens als lijsttrekker, die vorig jaar Tom Balthazar verving, gaat Termont naar eigen zeggen met een gerust gemoed op pensioen. Hij ziet in Coddens de 'verpersoonlijking van de goede samenwerking tussen rood en groen in Gent'. De twee partijen gaan als 'Team Gent' de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen in.

In Gent vormen SP.A en Groen momenteel de meerderheid, samen met Open VLD. Coddens roemde in zijn toespraak het beleid van de afgelopen vijf jaar, maar drukte zijn toehoorders op het hart dat 'het werk niet af is'. 'Er wachten ons nog serieuze uitdagingen: genoeg degelijke woningen in een aangename omgeving, ervoor zorgen dat jobs niet verloren gaan, de straten 's nachts veilig houden.'

'Gent is vaak een positieve uitzondering, omdat wij de dingen anders aanpakken', zei Coddens. 'In Gent kiezen SP.A en Groen voor solidariteit. Wij laten niemand achter omdat zijn miserie zogenaamd zijn eigen schuld is. Wij, SP.A en Groen, kiezen hier voor duurzaamheid, wij schuiven de facturen niet door naar de volgende generaties. Gaan we samen vooruit of is het vanaf volgend jaar elk voor zich?'

'We lieten ons in 2017 niet afleiden', zei Decruynaere. 'Het aantal ongevallen in de binnenstad is met bijna 50 procent gedaald dankzij de invoering van de zone 30 en het circulatieplan. We hebben al veel werk verzet. (...) Maar alles kan natuurlijk beter, daarom gaan we komende jaren verder werken om onze stad gezonder, gezelliger, groener, veiliger te maken. Wij werken verder!'

'Voor ons geen afbraakpolitiek, wij bouwen sociale woningen. Voor ons geen moddergooien, wij zorgen voor nieuwe parken. Voor ons geen bangmakerij, wij geven hoop en perspectief. Wij kiezen samen voor aanpakken, in plaats van natrappen. Voor verbinden in plaats van verdelen.'