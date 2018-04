Kans op hevig noodweer: noodnummer 1722 geactiveerd

Dat betekent dat er op die plaatsen hevig onweer wordt verwacht met mogelijke overlast. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom vanaf 12 uur het nummer 1722 voor niet-dringende interventies van de brandweer.

Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

In Limburg verwacht het KMI vanaf 19 uur hevig onweer, in Wallonië start het naar verwachting al om 16 uur in Henegouwen en Namen.

Volgens de laatste berichten krijgen we maandag herfstweer. Het wordt zwaarbewolkt met regen of enkele buien, maxima rond 10 graden en veel wind. De wind waait vrij krachtig tot krachtig uit zuid tot zuidwest met rukwinden tot 85 km/uur.