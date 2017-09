Kans op enkelband te uiteenlopend in verschillende steden en provincies

'Wetende dat er vorig jaar op 17.648 gedetineerden in onze gevangenissen 10.508 in voorhechtenis werden genomen, is dat aantal peanuts', vindt het Kamerlid van Open Vld. In sommige gerechtelijke arrondissementen vindt de enkelband voor verdachten in voorarrest gretig aftrek.

In de gevangenis van Antwerpen kregen 207 van van de 2.000 gedetineerden die vorig jaar in voorlopige hechtenis werden genomen een enkelband. Maar in Brugge waren er in heel 2016 maar 3 gedetineerden van de 700 die hun voorhechtenis mochten uitzitten met een enkelband. In Dendermonde was dat er zelfs maar één op de 386.

In Vlaanderen lijken voornamelijk West-Vlaamse (onderzoeks)rechters geen liefhebbers van het elektronisch toezicht. Maar het is onduidelijk hoe dat komt. Minister van Justitie Koen Geens verklaarde in een eerder antwoord op een parlementaire vraag al dat hij niet weet waarom (onderzoeks)rechters wel of niet voor een enkelband kiezen.