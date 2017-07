Kanaalplan draait op volle toeren: elke dag 190 adressen gecontroleerd

Het Kanaalplan is een van de federale speerpunten in de strijd tegen radicalisering en terreur; het werd in februari 2016 gelanceerd na de aanslagen in Parijs. Sindsdien heeft de politie 97.245 woonstcontroles gevoerd, waarna 10.605 mensen 'ambtelijk geschrapt' werden.

De cijfers hebben betrekking op alle gemeenten omvat in het plan, exclusief Vorst en Vilvoorde, waarvan geen cijfers beschikbaar zijn.

De politie schreef bovendien 2.505 pv's uit voor mensen die in een van de gemeenten woonden zonder dat ze waren ingeschreven. 'Vooral de zones Brussel-Zuid en Brussel-West hebben een historische achterstand ingehaald", zegt de woordvoerder van Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken.

Politievakbond VSOA blijft intussen hameren op het personeelstekort op een aantal interventiediensten.