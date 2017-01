Kan je Rubens, Van Dyck en Jordaens zomaar vervangen door Jan Fabre in een Barokjaar?

Het Barokjaar start in 2018 en is tegelijkertijd de opstart van het met de grote trom aangekondigde tentoonstellingsproject "Beleef de Vlaamse Meesters". Die loopt van 2018 tot 2020, waarbij in Antwerpen de schijnwerpers zullen gericht zijn op Peter Paul Rubens. In 2019 verschuift de aandacht vervolgens naar Pieter Breughel in Brussel om in 2020 in Gent af te sluiten met de Vlaamse Primitieven en het Lam Gods.

...