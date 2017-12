Kamercommissies maken overuren rond laatste stukjes Zomerakkoord

Zowel de commissie Financiën als de commissie Sociale Zaken bespreken dinsdag het wetsontwerp 'op de economische relance en de versterking van de sociale cohesie'. Dat ontwerp bevat zowel de verlaging van de vennootschapsbelasting als de maatregel die gepensioneerden en mensen die 4/5 werken toelaat om 500 euro per maand onbelast bij te verdienen.

De hervorming van de vennootschapsbelasting is door N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt ingediend, terwijl de '500 euro'-maatregel door Open Vld op tafel is gelegd. Om tegemoet te komen aan de vraag van CD&V naar meer fiscale rechtvaardigheid, wil de regering ook een effectentaks invoeren. Die taks is in de commissie Financiën al besproken, maar nog niet gestemd. De oppositie neemt vooral de '500 euro'-maatregel onder vuur, omdat die kritiek krijgt van de sociale partners.

De Franstalige oppositiepartijen PS en cdH zien ook verschillende proceduremogelijkheden om de maatregel aan te vechten. Omdat het bijverdienen mogelijk zou zijn in een aantal sectoren die onder de gemeenschapsbevoegdheden vallen, zoals sportverenigingen of kinderopvang, heeft de regering van de Franse Gemeenschap (PS en cdH) de zaak op de agenda geplaatst van het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen van ons land. Dat comité komt woensdagmorgen bijeen.

In de commissie Sociale Zaken vroeg de oppositie om de stemming over die maatregel uit te stellen tot na de vergadering van het Overlegcomité van woensdag. De meerderheid ging daar echter niet op in. Mocht de commissie de tekst stemmen, kan het parlement van de Franstalige Brusselaars (COCOF) een belangenconflict inroepen. De PS heeft daar al mee gedreigd. Daardoor zou de eindstemming in de plenaire Kamer 60 dagen uitgesteld worden.

Aangezien de '500 euro'-maatregel samen met de lagere vennootschapsbelasting in één ontwerp steekt, zou ook de goedkeuring van die hervorming door het belangenconflict uitgesteld worden. Wat wel een stapje dichterbij komt, zijn de 'mystery calls' die minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil invoeren. Dat ontwerp is door de commissie Sociale Zaken goedgekeurd. Als het verslag hierover klaar is, kan de plenaire Kamer het ontwerp in principe deze week nog stemmen.