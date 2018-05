Kamer schrapt vrijstelling voor afwezige partijvoorzitters

De traditie werd indertijd in het leven geroepen omdat partijvoorzitters buiten het gewone parlementaire werk nog een pak extra werk op de plank hebben. Deze legislatuur moest de regel echter niet worden ingeroepen. De zeven partijvoorzitters (Benoît Lutgen, Wouter Beke, Bart De Wever, Olivier Chastel, Meyrem Almaci, Olivier Maingain en Elio Di Rupo) tekenden present tijdens minstens 80 procent van de plenaire stemmingen. 'Niettemin heb ik het punt over de vrijstelling voor partijvoorzitters, waarvan we het bestaan niet afwisten, op de agenda van het beheerscomité geplaatst van deze woensdag geplaatst en de traditie werd geschrapt', verklaarde André Frédéric (PS). Hij heeft overigens een voorstel klaargestoomd om het absenteïsme tijdens de commissievergaderingen te sanctioneren.